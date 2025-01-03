Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Dirjen Imigrasi Sebut Pencegahan Harun Masiku Dimulai 13 Januari, Usai Bepergian ke Singapura

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |18:47 WIB
Eks Dirjen Imigrasi Sebut Pencegahan Harun Masiku Dimulai 13 Januari, Usai Bepergian ke Singapura
Eks Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Foto: Okezone/Nur Khabibi.
A
A
A

JAKARTA - Eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie menyatakan pencegahan ke luar negeri terhadap Harun Masiku dimulai pada 13 Januari 2020. 

"Jadi tanggal 13 Januari 2020 baru ada perintah dari pimpinan KPK kepada jajaran imigrasi melalui Kementerian Hukum dan HAM untuk dicegah keluar negeri," kata Ronny usai diperiksa di KPK, Jumat (3/1/2025). 

Hal itu berlaku usai Harun Masiku terdeteksi bepergian ke Singapura pada 6 Januari 2020 dan pulang ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

Dalam perkara ini, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka pada 9 Januari 2020. Hal itu sehari usai operasi tangkap tangan yang menyasar eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan. 

Dalam perkembangannya, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan advokat, Donny Tri Istiqomah.

 

Halaman:
1 2
      
