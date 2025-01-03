Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengamanan Polri di Pemilu hingga Hari Raya Dinilai Baik, Kamtibmas Berjalan Aman

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |18:58 WIB
Pengamanan Polri di Pemilu hingga Hari Raya Dinilai Baik, Kamtibmas Berjalan Aman
Ilustrasi Institusi Polri. Foto: Dok Okezone.
A
A
A

JAKARTA - Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto memuji langkah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang berkomitmen mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum.

"Jadi restorative justice saya kira sangat luar biasa dan diapresiasi dan berharap ke depan terus akan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum Polri yaitu mengedepankan restorative justice," ujar Athor dalam keterangan, Jumat (3/1/2025).

Athor juga sepakat dengan Kapolri bahwa dengan langkah restorative justice dapat memberikan keadilan bagi korban ataupun pelaku serta dapat menghemat anggaran negara.

"Saya kira dengan penegakan ini korban maupun pelaku kejahatan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. dan ini berdampak kepada efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh negara," ungkapnya.

Peneliti asal UI itu juga memuji kinerja kepolisian dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) pada 2024 yang dikenal sebagai tahun politik.

Tidak hanya itu saja, penanganan menghadapi  hari besar keagamaan seperti Natal dan libur tahun baru juga dijelaskan Athor bisa ditindaklnjuti oleh Polri dengan baik.

"Bagi saya apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini impresif atau mengesankan buat saya. pada tahun 2024 kita tahu bahwa ini adalah tahun politik kita, ada pilpres, ada pilkada, tetapi kita lihat bahwa tahun politik itu kejadian Pemilu, Pilkada atau Pilpres berjalan dengan baik," ungkapnya.

"Saya kira itu sangat impresif sekali dalam hal ini ya, mengatur bagaimana kamtibmas di 2024 sungguh sangat baik walaupun merupakan tahun politik dan banyak perayaan-perayaan keagamaan berjalan dengan baik dan lancar dan juga aman," sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175038/andreas_hugo-wxil_large.jpg
Reformasi Polri Diukur dari Perlindungan HAM dan Kepastian Hukum, Bukan Retorika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/337/3174928/polri-1eOq_large.jpg
4 Pati Polri Naik Pangkat Jadi Komjen, Ada Dankorbrimob hingga Sekjen Kementerian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174658/polri-uEtF_large.jpg
Kerahkan 3.572 Personel Gabungan, Polri Pastikan Event MotoGP Mandalika 2025 Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/337/3174630/polri-Y83A_large.jpg
Prabowo Bakal Bentuk Komite Reformasi Polri, Lemkapi: Kami Sambut Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/338/3173182/polri-jpQM_large.jpg
Profil Kombes Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Penangkap Crazy Rich Surabaya Wahyu Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/337/3172793/yusril-bkHe_large.jpg
Yusril Bocorkan Dua Pakar Hukum Akan Masuk Komite Reformasi Polri, Ini Sosoknya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement