Pengamanan Polri di Pemilu hingga Hari Raya Dinilai Baik, Kamtibmas Berjalan Aman

JAKARTA - Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto memuji langkah Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo yang berkomitmen mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penegakan hukum.

"Jadi restorative justice saya kira sangat luar biasa dan diapresiasi dan berharap ke depan terus akan menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum Polri yaitu mengedepankan restorative justice," ujar Athor dalam keterangan, Jumat (3/1/2025).

Athor juga sepakat dengan Kapolri bahwa dengan langkah restorative justice dapat memberikan keadilan bagi korban ataupun pelaku serta dapat menghemat anggaran negara.

"Saya kira dengan penegakan ini korban maupun pelaku kejahatan mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. dan ini berdampak kepada efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh negara," ungkapnya.

Peneliti asal UI itu juga memuji kinerja kepolisian dalam menangani keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibnas) pada 2024 yang dikenal sebagai tahun politik.

Tidak hanya itu saja, penanganan menghadapi hari besar keagamaan seperti Natal dan libur tahun baru juga dijelaskan Athor bisa ditindaklnjuti oleh Polri dengan baik.

"Bagi saya apa yang sudah dilakukan oleh Polri ini impresif atau mengesankan buat saya. pada tahun 2024 kita tahu bahwa ini adalah tahun politik kita, ada pilpres, ada pilkada, tetapi kita lihat bahwa tahun politik itu kejadian Pemilu, Pilkada atau Pilpres berjalan dengan baik," ungkapnya.

"Saya kira itu sangat impresif sekali dalam hal ini ya, mengatur bagaimana kamtibmas di 2024 sungguh sangat baik walaupun merupakan tahun politik dan banyak perayaan-perayaan keagamaan berjalan dengan baik dan lancar dan juga aman," sambungnya.