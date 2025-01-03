Civitas Akademika Apresiasi Kinerja Kapolri Bangun Sinergitas

JAKARTA - Kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran kepolisian mendapat apresiasi. Di mana, Polri terus menjalin kolaborasi untuk terus meningkatkan diri dalam memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Rektor Universitas Indonesia (UI), Heri Hermansyah mengungkapkan apresiasinya karena kolaborasi yang dilakukan. Di antaranya, dalam melakukan kajian strategi dalam memenuhi kekurangan personel dan menerapkan kebijakan normal growth, yang memastikan penambahan personel lebih besar daripada pengurangan.

"Terima kasih kepada Kapolri dan jajaran Polri telah mempercayakan UI atas kerja sama ini dan tenaga ahli yang kami miliki bisa membantu kegiatan Polisi nantinya," kata Heri dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Heri berharap bahwa kerja sama antara civitas akademika UI dan Polri dapat terus berlanjut dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Selain itu, kolaborasi ini diharapkan dapat membawa perubahan yang signifikan dan memperkuat sinergi antara kedua pihak.

"Dengan terjalinnya kerja sama ini, dapat memberikan perubahan yang membawa dampak positif bagi kinerja antara kedua belah pihak, serta dapat bersinergi lebih baik," ujarnya.