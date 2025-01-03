Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Periksa Ronny Sompie, KPK Dalami soal Perlintasan Harun hingga Tugas Dirjen Imigrasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |19:44 WIB
Periksa Ronny Sompie, KPK Dalami soal Perlintasan Harun hingga Tugas Dirjen Imigrasi
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone/Khabibi)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa eks Dirjen Imigrasi, Ronny F. Sompie terkait kasus yang menyeret Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan buronan Harun Masiku pada Jumat (3/1/2025). 

"Yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (3/1/2025). 

Usai pemeriksaan tersebut, Ronny mengaku dicecar perihal data perlintasan luar negeri Harun Masiku. 

Penyidik berlatar belakang penyidik ini pun membenarkan pernyataan Ronny tersebut. Selain itu menurut Tessa, tim penyidik juga mendalami soal tugas-tugas Ronny selaku Dirjen Imigrasi. 

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," ujarnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
