Audiensi Bersama Siswa SMA Taruna Nusantara, Panglima TNI Dorong Generasi Muda Punya Karakter Kuat

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi dan wawancara dengan siswa-siswi perwakilan dari SMA Taruna Nusantara di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Jumat (03/01/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para generasi muda untuk lebih mengenal peran TNI dalam pembangunan bangsa. Audiensi tersebut juga menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para siswa-siswi SMA Taruna Nusantara agar memiliki rasa pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara.

Panglima TNI berharap agar para siswa-siswi yang hadir dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.

Selain para siswa, orang tua dari masing-masing perwakilan juga turut hadir, menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya TNI dalam mendidik dan memotivasi generasi penerus bangsa.

