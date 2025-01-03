JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima audiensi dan wawancara dengan siswa-siswi perwakilan dari SMA Taruna Nusantara di Wisma A. Yani, Jakarta Pusat, Jumat (03/01/2025).
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi para generasi muda untuk lebih mengenal peran TNI dalam pembangunan bangsa. Audiensi tersebut juga menjadi sarana penting untuk menanamkan nilai-nilai kepemimpinan kepada para siswa-siswi SMA Taruna Nusantara agar memiliki rasa pengabdian yang tinggi kepada bangsa dan negara.
Panglima TNI berharap agar para siswa-siswi yang hadir dapat tumbuh menjadi pemimpin masa depan yang memiliki karakter kuat dan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia.
Selain para siswa, orang tua dari masing-masing perwakilan juga turut hadir, menunjukkan dukungan mereka terhadap upaya TNI dalam mendidik dan memotivasi generasi penerus bangsa.
(Khafid Mardiyansyah)