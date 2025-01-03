Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menag Sebut Tak Mau Ngotot Tambah Kuota Jamaah Haji 2025

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |20:37 WIB
Menag Sebut Tak Mau Ngotot Tambah Kuota Jamaah Haji 2025
Menteri Agama Nasaruddin Umar (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar mengaku tidak ingin memaksakan untuk menambah kuota haji di tahun 2025. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memperbaiki pelaksanaan haji agar lebih sukses dibanding tahun sebelumnya.

Nasaruddin mengatakan, peningkatan kualitas pelaksanaan haji jauh lebih penting dari sekedar menambah kuota haji. Ia tak ingin dengan adanya penambahan kuota haji justru malah mengorbankan kenyamanan jamaah dalam berhaji.

"Kita melihat apa yang menjadi faktor kekurangan jamaah haji kita yang lalu, antara lain sempit-sempitan satu kemah dipaksa kasurnya, kemudian juga terlambat makan itu kan sering muncul," kata Menag dalam wawancara eksklusif, Jumat (3/1/2025).

"Nah kita lihat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan kacaunya pelaksanaan jamaah haji ini adalah adanya pelaksanaan yang tidak terprogram. Yang di program di awal adalah 221 ribu, tiba-tiba last minute ditambah menjadi 240 ribu, jadi pasti akan kacau," lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175391//pemerintah-QmB0_large.jpg
Kemenag Gembleng Mahasiswa Lintas Agama Jadi Pemimpin Masa Depan yang Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/614/3175285//menag_nasaruddin_umar-2MSp_large.jpg
Menag Ungkap Masjid Punya Potensi Besar Bangun Kemandirian Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175188//pemerintah-YKEh_large.jpg
Menag Dorong Masjid Tak Hanya Jadi Tempat Ibadah, tapi Juga Pusat Pemberdayaan Ekonomi Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175131//pemerintah-9a46_large.jpg
Doakan Korban Ponpes Al Khoziny, Menag: Semoga Mereka Menantikan Orangtuanya di Pintu Surga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175124//budi-wL5d_large.jpg
KPK Ungkap Ada Temuan Kuota Petugas Haji Diperjualbelikan ke Jamaah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/337/3175001//tauhid-JkKQ_large.jpg
KPK Kembali Panggil Mantan Bendahara Amphuri Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement