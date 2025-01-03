Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global

Rico Afrido S , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |21:13 WIB
Nataru Berlangsung Aman, Usman Hamid Akui Sempat Khawatir dengan Insiden Global
Ilustrasi perayaan tahun baru (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengaku sempat khawatir situasi libur Natal 2024 dan tahun baru (Nataru) 2025. Kekhawatirannya itu muncul karena melihat situasi global, yang terjadi Perancis dan Nigeria.

Semua itu sirna, karena perayaan Nataru di Indonesia berjalan aman dan kondusif. Ia menyampaikan rasa syukur dan kondisi tersebut tidak terlepas dari peran penting kepolisian dalam menjaga kondusivitas keamanan.

Keamanan dan kenyamanan itu dirasakan sendiri oleh Usman dalam liburannya selama Nataru di sejumlah daerah Wonosobo, Dieng, Salatiga, Magelang, Pekalongan dan Yogyakarta. Bahkan, perjalanannya itu lewat jalur darat, dan aman.

Usman mengaku menikmati malam tahun baru di Jakarta, bahkan dirinya ikut berbaur bersama masyarakat memadati kawasan Jalan MH. Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat. Di lokasi itu dilakukan car free nigth dan diramaikan berbagai panggung hiburan.

"Malam tahun baru kami jalan di sepanjang Jalan MH. Thamrin dan Sudirman yang ditutup. Dari sekian banyak panggung, kami pilih depan Sarinah karena ada konser Feby Putri. Aman juga," ujar Usman dalam keterangannya, dikutip Jumat (3/1/2025).

Selepas malam tahun baru, pria yang juga aktif sebagai dosen dan aktivis itu baru melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta, Magelang, dan Semarang. 

"Selain cuaca, ada sedikit kekhawatiran sih seperti insiden perayaan tahun baru di Perancis atau Natal di Nigeria. Tapi alhamdulillah, libur Natal dan Tahun Baru 2025 lancar dan aman. Apresiasi untuk petugas lapangan Polri," katanya. 

 

