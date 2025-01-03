Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cak Imin Ngaku Trauma Maju Pilpres karena Kalah, Meski MK Hapus PT 20%

Raka Dwi Novianto, Jurnalis - Jum'at, 03 Januari 2025 | 21:23 WIB
Cak Imin <i>Ngaku</i> Trauma Maju Pilpres karena Kalah, Meski MK Hapus PT 20%
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (foto: Okezone/Raka)
A
A
A

BOGOR - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku masih trauma untuk kembali mencalonkan diri pada pemilihan presiden mendatang.

Hal tersebut menanggapi perihal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapuskan ketentuan presidential threshold.

"Nanti maju ya belum tau, masih panjang. Trauma gak itu. Trauma kalah. Belum tau rasain kalah sih," kata Cak Imin di Kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (3/1/2025).

Meski pada Pilpres 2024 dirinya mencalonkan sebagai wakil presiden, kemungkinan untuk maju sebagai Presiden pada pilpres 2029 menurutnya masih cukup panjang.

"Masih panjang, masih lama. Jangan dibahas sekarang," kata Cak Imin.

 

