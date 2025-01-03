Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Anies Jenguk Tom Lembong di Rutan, Bekali Buku Bertajuk Revolusi

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |21:45 WIB
Anies Jenguk Tom Lembong di Rutan, Bekali Buku Bertajuk Revolusi
Anies Baswedan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Eks Gubernur Jakarta periode 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan menjenguk Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong, yang menjadi tersangka dugaan korupsi importir gula saat menjabat sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) di rumah tahanan (Rutan). 

Ia mengungkap, kondisi Tom Lembong dalam kondisi sehat dan memiliki semangat yang luar biasa.

"Tadi saya berjumpa dengan Pak Thom Lembong, Alhamdulillah kondisinya sehat, penuh semangat bahkan luar biasa semangatnya mengagumkan karena beliau memiliki sebuah keyakinan atas semua yang dikerjakan sehingga tercermin itu di dalam obrolan," kata Anies dalam laman Instagram @aniesbaswedan dikutip, Jumat (3/1/2025).

"Jadi ketika saya jumpa beliau terlihat sekali luar biasa semangatnya mengagumkan. Bahkan dia yang memberikan kita semua supaya terus jaga semangat," tambahnya.

Anies membekali sebuah oleh-oleh buku bertajuk 'Revolusi' untuk dibaca oleh Tom Lembong saat dikonfirmasi Rutan.

"Tadi saya bawa oleh-oleh sebuah buku judulnya: Revolusi ini adalah kisah perjuangan para pendiri republik yang selalu yakin optimis dan positif dan tidak pernah berhenti mencintai Indonesia sesulit apapun kondisi yang dihadapi, ini buku sejarah dan sejarah selalu berkisah tentang peristiwa yang sudah terjadi dan di sejarah itu kita bisa melihat, bahwa pribadi-pribadi yang mengusung kebenaran selalu ujungnya mencapai atau dibukakan pintu kemenangan. Jadi tadi berikan buku Revolusi untuk Pak Tom," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
