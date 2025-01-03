Awali Tahun 2025, Danlanud Sultan Hasanuddin Gelar Safety Meeting Bahas Keselamatan Terbang dan Kerja

MAKASSAR - Mengawali tahun 2025, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin (Danlanud), Marsma TNI Bonang Bayuaji G., S.E., M.M., CHRMP., menggelar Safety Meeting membahas Keselamatan Terbang dan Kerja, bertempat di Ruang Rapat Supernova Baseops Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (3/1/2025).

Pada rapat tersebut, Marsma TNI Bonang Bayuaji menekankan pentingnya budaya keselamatan dalam setiap pelaksanaan tugas khususnya bidang penerbangan agar menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas operasional. “Kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap misi berjalan dengan aman dan lancar. Budaya keselamatan kerja harus menjadi bagian dari keseharian kita, bukan hanya sebagai prosedur, tetapi juga sebagai komitmen moral pada setiap pelaksanaan tugas,” ujarnya.

Danlanud Sultan Hasanuddin menegaskan bahwa Safety Meeting bukan sekadar agenda rutin, tetapi langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan operasional dengan standar keselamatan yang tinggi. “Budaya keselamatan harus diterapkan secara konsisten oleh seluruh personel. Kita harus selalu mengutamakan keselamatan dalam setiap langkah, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan tugas,” ungkapnya.

Marsma TNI Bonang Bayuaji berharap Safety Meeting dapat dijadikan pedoman dalam setiap pelaksanaan tugas kedepannya, serta meningkatkan kualitas dan profesionalisme para personel dalam menjalankan tugas sebagai prajurit TNI AU yang Ampuh (Adaptif, Modern, Profesional, Unggul, dan Humanis).

Kegiatan diakhiri dengan sesi tanya jawab, di mana para peserta aktif memberikan saran masukan terkait penerapan keselamatan terbang dan kerja di jajaran Lanud Sultan Hasanuddin. Melelui kegiatan ini, diharapkan tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap keselamatan kerja di Lanud Sultan Hasanuddin dapat terus meningkat.