HOME NEWS NASIONAL

Gelar Ratas di Istana Bogor, Prabowo Instruksikan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 03 Januari 2025 |22:42 WIB
Gelar Ratas di Istana Bogor, Prabowo Instruksikan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis Bersumber dari Desa
Ratas Menteri Prabowo Gibran
A
A
A

BOGOR - Presiden RI, Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya agar menggunakan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari dalam negeri, dengan melibatkan koperasi hingga badan usaha milik desa (bumdes).

Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi usai rapat terbatas (Ratas) bersama Prabowo di Istana Bogor, Jumat (3/1/2025).

"Jadi arahan Presiden, (MBG) ini harus bahan bakunya harus dari Indonesia, dari desa, sehingga bisa menggerakkan ekonomi masyarakat. Bukan impor," kata Budi.

Budi merinci pihaknya bakal melibatkan ribuan koperasi untuk menyukseskan program unggulan pemerintah. Ia juga mengaku telah mendata sebaran desa yang memproduksi beragam komoditas untuk menyokong MBG.

"Ada 1.923 koperasi yang siap menampung, siap berkontribusi dalam penyelenggaran makan bergizi gratis," ucapnya.

"Itu termasuk koperasi telur berapa; koperasi sayur; beras; koperasi ikan, dan sebagainya," imbuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
