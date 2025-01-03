Gempa M4,7 Guncang Bengkulu Selatan, Turut Dirasakan hingga OKU Sumsel

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa bumi berkekuatan 4,7 magnitudo mengguncang wilayah Bengkulu Selatan, Bengkulu pada Jumat (3/1/2025) sekitar pukul 21.44 WIB. Adapun pusat gempa berada di laut.

"Mag:4.7, 03-Jan-25 21:44:43 WIB, Lok:4.83 LS, 102.86 BT (Pusat gempa berada di laut 42 km Barat daya Bengkulu Selatan), Kedalaman:31 Km," cuit laman X @infoBMKG.

BMKG menyebut gempa bumi turut dirasakan di wilayah sekitar hingga skala III MMI. Belum diketahui secara pasti dampak gempa yang dihasilkan.

"Dirasakan (MMI) III Manna, III Oku Selatan, III Kaur," jelasnya.

(Khafid Mardiyansyah)