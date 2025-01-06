Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hari Ini, Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah Dimulai!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |05:03 WIB
Hari Ini, Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah Dimulai!
Makan Bergizi Gratis
A
A
A

JAKARTA - Kepala Komunikasi Kepresidenan Indonesia, Hasan Nasbi menyebut program makan bergizi gratis akan dimulai Senin (6/1/2024). Program yang dimulai sebelum 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dinilai merupakan tonggak sejarah bangsa.

"Kita bersyukur tidak menunggu 100 hari. Tepat hari ke-78 bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Hasan menyebut program pemberian makan gratis ini akan dilakukan secara bertahap kepada anak-anak sekolah. Bahkan menurutnya, penerima manfaat dari program ini juga akan menyasar kepada ibu-ibu hamil dan anak usia balita.

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis," tuturnya.

Adapun program makan bergizi gratis ini akan dimulai pada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Ia memastikan SPPG akan mempertanggungjawabkan betul prosedur pemberian makan bergizi gratis.

"Akan ada ahli gizi di setiap dapur, kemudian satu akuntan yang memastikan bahwa prosedur yang berjalan dengan benar. Artinya gizinya terpenuhi dengan baik, pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175582//klakson-kRqt_large.png
Jangan Asal Klakson! Ini 3 Tempat yang Harus Dihindari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176056//pemerintah-8d4v_large.jpg
Sidak Dapur SPPG, Bursah Zarnubi: Makanan Harus Bergizi dan Tidak Basi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175963//makan_bergizi_gratis-NAbS_large.jpg
Satgas MBG Pastikan SPPG Polri Pejaten Libatkan Masyarakat Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175888//mensesneg-nJGN_large.jpg
Kenapa Perpres MBG Belum Diteken Prabowo? Ini Kata Mensesneg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175813//ketum_kadin_anindya-I6pE_large.jpg
Kadin Minta Pengusaha Manfaatkan Likuiditas Pasar untuk Tarik Investasi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175564//pemerintah-DcQV_large.jpg
Akademisi Sebut Program MBG Kurangi Beban Keluarga Miskin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement