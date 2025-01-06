Hari Ini, Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Sekolah Dimulai!

JAKARTA - Kepala Komunikasi Kepresidenan Indonesia, Hasan Nasbi menyebut program makan bergizi gratis akan dimulai Senin (6/1/2024). Program yang dimulai sebelum 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini dinilai merupakan tonggak sejarah bangsa.

"Kita bersyukur tidak menunggu 100 hari. Tepat hari ke-78 bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai. Ini merupakan tonggak bersejarah untuk bangsa Indonesia," kata Hasan Nasbi dalam keterangannya, Minggu (5/1/2025).

Hasan menyebut program pemberian makan gratis ini akan dilakukan secara bertahap kepada anak-anak sekolah. Bahkan menurutnya, penerima manfaat dari program ini juga akan menyasar kepada ibu-ibu hamil dan anak usia balita.

"Tidak hanya anak-anak sekolah yang akan menerima manfaat tetapi juga ibu-ibu hamil dan anak-anak balita akan menjadi penerima manfaat dari program makan bergizi gratis," tuturnya.

Adapun program makan bergizi gratis ini akan dimulai pada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia. Ia memastikan SPPG akan mempertanggungjawabkan betul prosedur pemberian makan bergizi gratis.

"Akan ada ahli gizi di setiap dapur, kemudian satu akuntan yang memastikan bahwa prosedur yang berjalan dengan benar. Artinya gizinya terpenuhi dengan baik, pengelolaan keuangan bisa dipertanggungjawabkan," tegasnya.