HOME NEWS NASIONAL

Kerja Semalaman, Segini Gaji Karyawan Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |13:42 WIB
Kerja Semalaman, Segini Gaji Karyawan Dapur Makan Bergizi Gratis di Depok
Ilustrasi makan bergizi gratis (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

DEPOK - Dapur Kebayunan, Tapos Depok, menjadi salah satu mitra mandiri Badan Gizi Nasional (BGN) dalam mendistribusikan makan bergizi gratis serentak mulai hari ini, Senin (6/1/2025). Program andalan Presiden Prabowo Subianto itu disambut antusias.

Kepada awak media, salah satu karyawan Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kebayunan, Rita Sugiarti, menceritakan pengalamannya menjadi bagian program pemerintah tersebut.

Sebagai warga setempat, Rita mengaku mendapat lowongan pekerjaan ini dari RT tempat tinggalnya. Dia mengaku bekerja sejak Minggu 5 Januari 2025 malam, tepatnya pukul 21.00 WIB untuk menyiapkan makan bergizi gratis pada Senin pagi.

"Saya dari warga sekitar, di Kampung Kebayunan, awal mula bisa kerja di dapur ini kan nyari admin dari warga sekitar, jadi diberdayakan warga sekitar suapaya punya penghasilan, akhirnya dari RT ngasih tahu lah keluarga siapa yang mau ya akhirnya juga mau," kata Rita kepada awak media," Senin.

Rita sendiri tak sungkan membeberkan besaran gaji yang diterimanya setiap bulan sebagai salah satu petugas dapur MBG. Bicara tugas, Rita sendiri dipercaya menyusun makanan ke wadah alumunium sebelum dikirim ke siswa dan ibu hamil di Depok.

"Bulanan, kisaran  Rp2 jutaan per bulan. Katanya sih kerja 5 tahun, tapi kita juga nggak tahu ke depan kan berjalan. Tapi kayanya selama Prabowo menjabat," ucapnya.

 

Halaman:
1 2
      
