HOME NEWS NASIONAL

5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Mengebul hingga Akhir Tahun 2025

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |16:17 WIB
Dapur makan bergizi gratis (Foto : Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan sebanyak 5.000 dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) siap mengebul untuk memasok Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir tahun 2025.

“Jadi kan sepanjang tahun 2025 ini target dapur MBG-nya sebanyak 5.000,” kata Hasan kepada awak media, Senin (6/1/2025).

Lebih lanjut, Hasan mengatakan bahwa saat ini sudah ada sebanyak 1.000 SPPG yang sudah siap untuk menjadi pemasok menu MBG yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, kata Hasan, Kepala SPPG yang siap beroperasi telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan di Universitas Pertahanan (UNHAN) khususnya dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan makan bergizi.

“SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, yang sudah dididik di UNHAN itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaro di sana,” paparnya.

Hasan juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah merencanakan sebanyak 5.000 Kepala SPPG siap untuk memimpin dapur yang memasok makanan untuk program MBG.

“Nah nanti pertengahan tahun itu BGN merencanakan ready 5.000 orang SPPG untuk memimpin 5.000 dapur makan bergizi gratis. Jadi nanti kepala dapurnya wajib SPPG kan, jadi SPPG yang dibutuhkan nanti juga 5.000 gitu,” pungkasnya.
 

(Angkasa Yudhistira)

      
