Prabowo Bakal Sidak Penyaluran Makan Bergizi Gratis

JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) jalannya program makan bergizi gratis.

"Beliau hanya menyampaikan pesan, beliau nanti akan sidak saja. Mendadak saja datang ke titik-titik yang beliau inginkan," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Meski begitu, Hasan belum mengetahui lokasi dan jadwal Prabowo bakal melakukan sidak makan bergizi gratis. "Kalau jadwalnya belum, titik mana dan jadwalnya belum," jelasnya.

Hasan menyebut hadirnya Prabowo secara langsung diharapkan program makan bergizi gratis tetap berjalan dengan baik. "Jadi, enggak pakai woro-woro biar melihat ini lebih natural kan gitu," kata Hasan.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.