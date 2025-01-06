Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Setiap Hari

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |17:26 WIB
Menu Makan Bergizi Gratis Berubah Setiap Hari
Menu makanan bergizi gratis berubah setiap hari (Foto : Okezone)
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi bahwa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) akan berubah setiap harinya.

"Setiap hari (menu berubah). Di dapur yang tadi saya kunjungi hari ini telur, besok ikan dori, besoknya lagi ayam," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Disesuaikan dengan Bahan Baku

Hasan menjelaskan pergantian menu sudah dijadwalkan di setiap dapur. Namun, katanya, menu makan bergizi akan fleksibel disesuaikan dengan bahan baku.

"Di setiap dapur itu sudah ada jadwal menu sudah ada. Tapi itu juga ada fleksibilitasnya bergantung ketersediaan bahan baku di sana juga. Kan ada pemasok-pemasoknya itu nanti warga sekitar," kata Hasan.

"Ada yang jadi pemasok telur, ada yang jadi pemasok ikan, daging ayam, dan segala macam. Jadi menu standarnya memang sudah ditentukan. Tapi nanti kalau misalnya bahan baku yang tersedia, misalnya besok ikan, ya dia ikan lagi," tambahnya.

Hasan memastikan bahwa menu makan bergizi tidak akan sama setiap harinya. Bahan pangan, katanya, hingga saat ini masih menggunakan beras namun nantinya akan disesuaikan dengan kondisi di daerah tersebut.

"Tapi tidak akan monoton terus-menerus seperti itu. Dan di daerah-daerah yang khusus nanti bisa juga yang bahan pangannya itu bukan beras atau nasi, dia akan menyesuaikan dengan itu. Sementara ini sejauh ini dari titik-titik yang ada ini, kan bahan pokoknya masih nasi atau beras," ungkapnya.

 

