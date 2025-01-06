Profil Bripka Anditya Munartono, Polisi yang Gugur saat Selamatkan Wisatawan di Pantai Pangandaran

Profil Bripka Anditya Munartono, Polisi yang Gugur saat Selamatkan Wisatawan di Pantai Pangandaran

JAKARTA - Profil Bripka Anditya Munartono, polisi yang gugur saat selamatkan wisatawan di Pantai Pangandaran, akan diulas lengkap dalam artikel ini.

Kecelakaan laut itu tepatnya terjadi di Pantai Pangandaran, depan Hotel Century, Pos 4 Penjaga Pantai Dusun Karangsari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

1. Kronologi Kecelakaan

Saat kejadian, Bripka Anditya dan Bripka Wahyu tengah berenang bersama keluarga di sekitar Pos 4 Pantai Barat Pangandaran. Mereka melihat seorang wisatawan, Sevina Azahra (14), dalam kondisi nyaris tenggelam.

Kedua polisi itu bergegas memberikan pertolongan. Namun, ombak besar dan arus kuat membuat Bripka Anditya, wisatawan, dan saksi lain, Supri (48), terseret lebih jauh ke tengah laut sekitar 40 meter dari bibir pantai.

Bripka Wahyu berhasil menyelamatkan diri menggunakan boogie board. Sedangkan itu, Bripka Anditya dan Sevina baru berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang kebetulan berada di lokasi.

Malang, walaupun Bripka Anditya telah dilarikan ke RS Pandega, almarhum dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Tim medis RS Pandega menyatakan korban meninggal dunia akibat tenggelam.

2. Profil Bripka Anditya Munartono

Bripka Anditya Munartono lahir di Jakarta, 31 Mei 1988. Ia merupakan anggota Polsek Pagerageung, Polres Tasikmalaya.

Di Polsek Pagerageung, almarhum bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Saat ini, almarhum dan keluarganya diketahui berdomisili di Tasikmalaya.