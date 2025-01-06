Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Bripka Anditya Munartono, Polisi yang Gugur saat Selamatkan Wisatawan di Pantai Pangandaran

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:25 WIB
Profil Bripka Anditya Munartono, Polisi yang Gugur saat Selamatkan Wisatawan di Pantai Pangandaran
Profil Bripka Anditya Munartono, Polisi yang Gugur saat Selamatkan Wisatawan di Pantai Pangandaran
A
A
A

JAKARTA - Profil Bripka Anditya Munartono, polisi yang gugur saat selamatkan wisatawan di Pantai Pangandaran, akan diulas lengkap dalam artikel ini.

Kecelakaan laut itu tepatnya terjadi di Pantai Pangandaran, depan Hotel Century, Pos 4 Penjaga Pantai Dusun Karangsari, Desa Pananjung, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.      

1. Kronologi Kecelakaan

Saat kejadian, Bripka Anditya dan Bripka Wahyu tengah berenang bersama keluarga di sekitar Pos 4 Pantai Barat Pangandaran. Mereka melihat seorang wisatawan, Sevina Azahra (14), dalam kondisi nyaris tenggelam.

Kedua polisi itu bergegas memberikan pertolongan. Namun, ombak besar dan arus kuat membuat Bripka Anditya, wisatawan, dan saksi lain, Supri (48), terseret lebih jauh ke tengah laut sekitar 40 meter dari bibir pantai. 

Bripka Wahyu berhasil menyelamatkan diri menggunakan boogie board. Sedangkan itu, Bripka Anditya dan Sevina baru berhasil diselamatkan oleh kapal nelayan yang kebetulan berada di lokasi.

Malang, walaupun Bripka Anditya telah dilarikan ke RS Pandega, almarhum dinyatakan meninggal dunia dalam perjalanan. Tim medis RS Pandega menyatakan korban meninggal dunia akibat tenggelam.

2. Profil Bripka Anditya Munartono

Bripka Anditya Munartono lahir di Jakarta, 31 Mei 1988.  Ia merupakan anggota Polsek Pagerageung, Polres Tasikmalaya.

Di Polsek Pagerageung, almarhum bertugas sebagai Bhabinkamtibmas. Saat ini, almarhum dan keluarganya diketahui berdomisili di Tasikmalaya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/338/3176285//kasus_pemukulan-MmiI_large.jpg
Niat Tagih Utang, Pria Ini Malah Diteriaki Maling hingga Dikepung Warga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176204//tiktok-Xhlr_large.jpg
5 Lagu Jawa yang Paling Populer dan Viral di TikTok 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/629/3175342//nagita-9wS8_large.jpg
4 Potret Keluarga Sultan Andara Lagi Tertidur, Netizen: Aura Mahal 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/337/3174183//hut_tni-3hpJ_large.jpg
Duh! Bendera Merah Putih Robek saat Gladi HUT Ke-80 TNI di Monas, Ini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement