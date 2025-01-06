Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Dana Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Uang Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:33 WIB
Dana Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Uang Prabowo
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi mengungkapkan bahwa anggaran makan bergizi gratis (MBG) di Kendari, Sulawesi Tenggara masih menggunakan anggaran dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. Dana tersebut merupakan sisa anggaran dari uji coba makan bergizi gratis sebelumnya.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi, mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Hasan menyebut bahwa nantinya setelah dana tersebut habis, akan menggunakan anggaran dari APBN. "Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," ujarnya.

Seperti diketahui, program Makan Bergizi Gratis ini sudah mulai berjalan pada hari ini di 26 provinsi, termasuk Aceh; Kepulauan Riau; semua provinsi di Pulau Jawa; Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat, dan Papua Selatan.

Dapur untuk Makan Bergizi Gratis dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditunjuk langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN). SPPG merupakan merupakan unit pelaksana program Makan Bergizi Gratis yang bertugas memasok makanan untuk penerima manfaat program. 

SPPG bekerja sama dengan seorang ahli gizi dan seorang akuntan untuk memastikan pengawasan ketat terhadap kualitas gizi dan kelancaran distribusi makanan. Selain itu, SPPG juga bertugas mengawasi standar kebersihan, pengelolaan gizi, dan pengolahan limbah di setiap Dapur MBG. 

Adapun untuk mendukung keberlanjutan, nampan penyajian dirancang menggunakan bahan stainless steel yang higienis dan dapat digunakan ulang.

(Arief Setyadi )

      
