Profil Bripka Joko Hadi, Polisi yang Sukarela Jadi Tukang Gali Kubur

JAKARTA - Profil Bripka Joko Hadi, polisi yang sukarela jadi tukang gali kubur akan diulas lengkap dalam artikel ini. Sebelumnya, nama Bripka Joko mendapat dapat sorotan di masyarakat karena aksinya tersebut.

1. Profil Bripka Joko Hadi

Bripka Joko Hadi Aprianto, merupakan anggota Bintara Polsek Samarinda Hulu. Selain menjadi personel Polisi, ia juga seorang penggali kubur.

Bripka Joko adalah salah satu anggota Polri yang kerap melakukan penggalian kubur secara sukarela. Apa yang dilakukannya pun menunjukkan bahwa sebagai abdi negara selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam bentuk karya.

2. Bripka Joko 23 Tahun Jadi Penggali Kubur

Bripka Joko menjalani tugas lain sebagai penggali kubur sejak dia duduk di bangku kelas 2 SMP. Pekerjaanya menjadi penggali kubur sudah dilakukannya selama 23 tahun.

Terkait dengan pengabdiannya itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui langsung Bripka Joko di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.

3. Kapolri Beri Perhatian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian langsung sekaligus mengapresiasi niat baik Bripka Joko yang sering melakukan penggalian kubur untuk masyarakat secara sukarela selama kurang lebih 23 tahun.

Kapolri berbincang dan mendengarkan pengalaman langsung dari Bripka Joko yang memutuskan untuk menjadi tukang gali kubur selain bertugas sebagai personel kepolisian.