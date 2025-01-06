Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil Bripka Joko Hadi, Polisi yang Sukarela Jadi Tukang Gali Kubur

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |18:36 WIB
Profil Bripka Joko Hadi, Polisi yang Sukarela Jadi Tukang Gali Kubur
Profil Bripka Joko Hadi, Polisi yang Sukarela Jadi Tukang Gali Kubur
A
A
A

JAKARTA - Profil Bripka Joko Hadi, polisi yang sukarela jadi tukang gali kubur akan diulas lengkap dalam artikel ini. Sebelumnya, nama Bripka Joko mendapat dapat sorotan di masyarakat karena aksinya tersebut.

1. Profil Bripka Joko Hadi

Bripka Joko Hadi Aprianto, merupakan anggota Bintara Polsek Samarinda Hulu. Selain menjadi personel Polisi, ia juga seorang penggali kubur.

Bripka Joko adalah salah satu anggota Polri yang kerap melakukan penggalian kubur secara sukarela.  Apa yang dilakukannya pun menunjukkan bahwa sebagai abdi negara selalu berupaya memberikan yang terbaik dalam bentuk karya.

2. Bripka Joko 23 Tahun Jadi Penggali Kubur

Bripka Joko menjalani tugas lain sebagai penggali kubur sejak dia duduk di bangku kelas 2 SMP. Pekerjaanya menjadi penggali kubur sudah dilakukannya selama 23 tahun.

Terkait dengan pengabdiannya itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui langsung Bripka Joko di Polresta Samarinda, Kalimantan Timur.

3. Kapolri Beri Perhatian

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan perhatian langsung sekaligus mengapresiasi niat baik Bripka Joko yang sering melakukan penggalian kubur untuk masyarakat secara sukarela selama kurang lebih 23 tahun.

Kapolri berbincang dan mendengarkan pengalaman langsung dari Bripka Joko yang memutuskan untuk menjadi tukang gali kubur selain bertugas sebagai personel kepolisian.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176204//tiktok-Xhlr_large.jpg
5 Lagu Jawa yang Paling Populer dan Viral di TikTok 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/340/3175912//viral-EsSK_large.jpg
Duh! Ajudan Bupati Purwakarta Viral Tepergok Selingkuh, Polda Jabar: Sudah Diamankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/612/3175555//purbaya-LaBI_large.jpg
Momen Menkeu Purbaya Ratukan Istri saat Turun dari Mobil Curi Perhatian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175426//polri-oNBZ_large.jpg
Kapolri: Jaga Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pangan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175423//kapolri-5dxE_large.jpg
Kapolri Kawal Instruksi Presiden Prabowo soal Swasembada Pangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175379//prabowo-0jeH_large.jpg
Istana Angkat Bicara soal Isu Kapolri Ajukan Anggota Tim Reformasi Namun Ditolak Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement