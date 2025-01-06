Usut Tuntas Kasus Harun Masiku-Hasto, KPK Didesak Tak Terintervensi Politik

JAKARTA - Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti-Korupsi menggelar demonstrasi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin, (6/1/2025). Mereka mendukung penuh lembaga antirasuah untuk mengusut tuntas kasus suap Harun Masiku dan berbagai pihak terkait, termasuk Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto.

Para pemuda dan masyarakat itu menegaskan pentingnya keterlibatan KPK dalam memberantas praktik korupsi di lembaga legislatif.

“Kami mendukung sepenuhnya KPK untuk mengungkap semua pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk mereka yang berusaha menutupi atau menghalangi proses hukum,” kata Agus Syarifudin, Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Anti-Korupsi.

Dalam hal ini, mereka juga mengapresiasi keputusan KPK yang menetapkan status tersangka terhadap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI-P, yang diduga memberikan instruksi yang berhubungan dengan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW).

Menurut Agus, pihaknya juga meminta agar KPK segera melakukan penangkapan dengan mengusut tuntas Hasto Kristiyanto. Pasalnya, hal itu akan memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi di Indonesia.

"Hasto Kristiyanto harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum dan kami berharap agar proses ini tidak ditunda-tunda. Pemberantasan korupsi harus dilakukan tanpa kompromi," ucap Agus.

Oleh karena itu, Agus mengimbau kepada KPK agar tidak takut menghadapi intervensi dari oknum-oknum elit politik yang berusaha untuk menghambat proses hukum.