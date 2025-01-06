Wahyu Setiawan Diperiksa KPK terkait Hasto Kristiyanto, Pertanyaannya Mengulang-ulang

JAKARTA - Eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan selesai menjalani pemeriksaan oleh KPK. Dalam pemeriksaan kali ini, ia diperiksa terkait kasus yang menyeret Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Pantauan di lokasi, ia keluar dari Gedung Merah Putih sekira pukul 19.44 WIB. Ia menyatakan, pertanyaan dari penyidik kali ini sama dengan pemeriksaan sebelumnya.

"Saya ditanya pertanyaan yang mengulang-ulang dari pertanyaan sebelumnya, jadi tidak ada informasi baru yang saya berikan," kata Wahyu di Gedung Merah Putih KPK, Senin (6/1/2025).

Tidak Ada Keterangan Baru

"Tetapi saya meneliti kembali jawaban saya yang dulu, sehingga pada dasarnya pemeriksaan saya sudah rampung dan tidak ada hal baru yang saya sampaikan karena sudah saya sampaikan sebelumnya," sambungnya.

Terkait apa yang disampaikan dalam pemeriksaan tersebut, Wahyu enggan menjelaskan secara detail.

"Mungkin jubir yang besok akan berikan pernyataan, tapi prinsipnya kasus terdahulu yang menyangkut sya, saya sudah sampaikan segala sesautunya yang saya tahu, yang saya dengar, yang saya lihat dan saya bersikap kooperatif menyampaikan itu," ujarnya.