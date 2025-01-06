Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Istana: Kepala SPPG Makan Bergizi Gratis Dididik di UNHAN

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Januari 2025 |21:28 WIB
Istana: Kepala SPPG Makan Bergizi Gratis Dididik di UNHAN
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi . Foto: Okezone/Raka.
A
A
A

JAKARTA - Istana melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi memastikan bahwa Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dididik di Universitas Pertahanan (UNHAN).

Sementara itu, Hasan mengatakan saat ini sebanyak 1.000 SPPG telah siap beroperasi untuk menjadi pemasok makan bergizi gratis. Kepala SPPG nantinya akan memimpin dan mengkoordinasikan makan bergizi gratis. 

“SPPG yang sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, yang sudah dididik di UNHAN itu. Nanti penempatan mereka kan berdasarkan kesiapan dapur-dapur, ada dapur-dapur yang ready, nanti SPPG-nya akan ditaro di sana,” ujar Hasan kepada awak media, Senin (6/1/2025).


 
Lebih lanjut, Hasan juga mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) telah merencanakan sebanyak 5.000 Kepala SPPG siap untuk memimpin dapur yang memasok makanan untuk program MBG hingga akhir tahun 2025. 

 

Telusuri berita news lainnya
