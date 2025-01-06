Said Aqil: PIK 2 Bermanfaat bagi Masyarakat karena Hidupkan Tanah Terlantar

TANGERANG- Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Kiai Said Aqil Siradj bersama puluhan tokoh ulama se-Banten, memberikan dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2.

Dikatakan Said Aqil, Proyek Strategis Nasional telah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat, dengan cara menghidupkan tanah yang terlantar.

"Saya melihat kegaduhan di Tangerang, akhirnya terpanggil juga,” ujar Said Aqil di Ballroom Istana Nelayan, Kota Tangerang, Banten,Senin (6/1/2025).

“Saya mendukung PSN, karena tujuannya menghidupkan tanah yang terlantar. Kalau ada tanah terlantar, lalu dibiarkan, enggak ada upaya, kita dosa," sambungnya.

Lulusan S3 University of Umm Al-qura, Makkah itu juga menuturkan, kebermanfaatan lainnya terletak pada akses dan fasilitas yang dibangun dalam PSN, dapat dinikmati seluruh kalangan masyarakat.

"Saya berbicara soal marrafiqil ammah (fasilitas umum), karena akan dibangun masjid, taman-taman, barangkali ada rumah sakit, tempat rekreasi," katanya.