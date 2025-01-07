Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Catat! SIM dengan Sistem Poin Sudah Berlaku

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |07:19 WIB
Catat! SIM dengan Sistem Poin Sudah Berlaku
Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas Polri (Kakorlantas Polri), Irjen Aan Suhanan menegaskan, usulan Surat Izin Mengemudi (SIM) berlaku seumur hidup telah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada 14 September 2023 lalu. 

Aan mengungkap, jika pemilik SIM telah mencapai jumlah batas poin maksimal dalam melakukan pelanggaran lalu lintas, maka wajib melakukan uji SIM ulang atau dicabut kepemilikan SIM nya.

"Ini Januari sudah berlaku, terbit traffic record-nya, artinya sesuai dengan regulasi yang ada, dengan Perpol yang ada, itu diberlakukan merit point system. Nantinya para pelanggar lalu lintas itu akan dikurangi poinnya," kata Aan kepada wartawan, dikutip Selasa (7/1/2025).

Aan menjelaskan, para pemilik SIM akan diberikan sebanyak 12 poin, yang nantinya bakal dipotong satu poin setiap melakukan pelanggaran aturan lalu lintas (lalin) ringan, tiga poin untuk pelanggaran sedang, dan lima untuk pelanggaran berat.

"Orang yang dapat SIM itu diberikan 12 point. Kemudian dipotong ketika melakukan pelanggaran ringan 1 point, pelanggaran sedang 3 point, dan pelanggaran berat 5 point," katanya.

 

