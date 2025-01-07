Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG: Waspada Hujan Lebat Dampak Suspect Area dan Sirkulasi Siklonik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |07:53 WIB
BMKG: Waspada Hujan Lebat Dampak Suspect Area dan Sirkulasi Siklonik
Cuaca hujan (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini potensi hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah dampak dari suspect area dan sirkulasi siklonik periode 7 hingga 13 Januari 2025.

BMKG memantau adanya peningkatan potensi terbentuknya awan konvektif yang menghasilkan hujan lebat, angin kencang, dan petir di beberapa wilayah indonesia, yang salah satunya disebabkan oleh adanya Suspect Area di Samudera Hindia selatan Bali – NTB, serta Sirkulasi siklonik di Samudra Hindia barat Aceh, Laut Filipina, dan Laut Banda.

“Suspect area dan sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah perlambatan kecepatan angin (konvergensi) dan daerah pertemuan angin (konfluensi) di beberapa wilayah Indonesia,” tulis BMKG dalam keterangan resminya, Selasa (7/1/2025).

BMKG memprakirakan hingga sepekan ke depan, sejumlah wilayah di Indonesia masih akan menghadapi potensi curah hujan yang signifikan, terutama di wilayah barat dan timur. Selain karena adanya suspect area dan sirkulasi siklonik, kondisi ini juga dipengaruhi oleh dinamika atmosfer yang aktif, yakni fenomena La Nina lemah yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal tahun 2025.

Kemudian, angin monsun Asia yang mempengaruhi aliran massa udara dari wilayah Asia ke wilayah Indonesia. Selain itu, aktivitas gelombang atmosfer seperti Rossby ekuatorial, Gelombang Kelvin, dan Gelombang Low meningkatkan potensi awan konvektif yang signifikan.

 

Topik Artikel :
Sirkulasi Siklonik Cuaca BMKG
