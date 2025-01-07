Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Biaya Haji Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jamaah Selama di Arab Saudi

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |08:29 WIB
Biaya Haji Turun, Kemenag Pastikan Layanan Terbaik bagi Jamaah Selama di Arab Saudi
Dirjen PHU Kementerian Agama Hilman Latief (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M turun jika dibandingkan dengan biaya haji 2024. BPIH untuk setiap jamaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,-.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag), Hilman Latief dalam Rapat bersama Tim Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446 H di Senayan, Jakarta, memastikan bahwa pihaknya terus berupaya memberikan layanan terbaik bagi jemaah selama di Arab Saudi.

“Alhamdulillah kita memiliki semangat yang sama untuk merumuskan pembiayaan haji yang lebih terjangkau oleh masyarakat, dan di saat yang sama kita semua sepakat untuk menjaga dan merumuskan pelayanan yang terbaik untuk jemaah haji Indonesia,” ujar Hilman dalam keterangannya.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/337/3176279//sekretaris_jenderal_kemenag_kamaruddin_amin-7TH4_large.jpg
Wacana Pembangunan Ponpes Al-Khoziny Gunakan APBN, Kemenag: Masih Kita Kaji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176042//pemerintah-saRP_large.jpg
Ribuan Warga Ikuti Pawai Ta’aruf STQH Nasional, Kemenag: Simbol Persatuan dan Kerukunan Umat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175970//ponpes-MF4N_large.jpg
Imbas Tragedi Al Khoziny, Kemenag-Basarnas Bahas Mitigasi Risiko Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/614/3175677//wamenag_romo_muhamnmad_syafii-jiQY_large.jpg
Wamenag Ungkap Alasan Perlunya Ditjen Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175391//pemerintah-QmB0_large.jpg
Kemenag Gembleng Mahasiswa Lintas Agama Jadi Pemimpin Masa Depan yang Inklusif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175359//kasus_korupsi_kuota_haji-nLtE_large.jpg
Kasus Kuota Haji, KPK Panggil Kakanwil Kemenag Jateng dan Dirut PT Al Haramain
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement