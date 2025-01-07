Polri Bakal Matangkan Persiapan Operasi Besar Tahunan di 2025

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (korlantas) Polri bakal menjalankan sejumlah operasi besar pada 2025, dalam rangka menekan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas (lalin).

Dirgakkum Korlantas Polri, Brigjen Raden Slamet Santoso mengatakan, operasi tersebut di antaranya adalah operasi patuh, zebra, dan simpatik, yang memerlukan persiapan matang, terutama untuk mengantisipasi arus mudik lebaran dan libur panjang.

"Kita harus mulai menyiapkan segala sesuatunya dari awal tahun, seperti melakukan survei dan analisis data dari operasi sebelumnya. Semua hal harus dipersiapkan lebih awal," kata Slamet kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Di sisi lain, Slamet menekankan pentingnya menyusun perencanaan dan target yang jelas untuk tahun 2025, termasuk penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas.

"Tugas kita adalah membuat jalan lebih aman bagi masyarakat. Dengan kerja keras dan sinergi, saya yakin kita bisa mewujudkannya," ucapnya.