Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Menkes Budi: Mirip Flu Biasa, Tak Perlu Panik

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |09:30 WIB
Virus HMPV Ditemukan di Indonesia, Menkes Budi: Mirip Flu Biasa, Tak Perlu Panik
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, virus Human Metapneumovirus (HMPV) yang baru-baru ini merebak di China, dilaporkan telah ditemukan di Indonesia. Semua kasus yang ditemukan melibatkan anak-anak.

Menkes pun meminta masyarakat untuk tidak panik, karena HMPV bukanlah virus baru dan sudah dikenal dalam dunia medis. 

“HMPV sudah lama ditemukan di Indonesia, kalau dicek apakah ada, itu ada. Saya sendiri kemarin melihat data di beberapa lab, ternyata beberapa anak ada yang terkena HMPV,” kata Menkes Budi dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Menkes menjelaskan, virus HMPV berbeda dengan virus COVID-19. Menurutnya, COVID-19 merupakan virus baru, sedangkan HMPV adalah virus lama yang sifatnya mirip dengan flu. Sistem imunitas manusia sudah mengenal virus ini sejak lama dan mampu meresponsnya dengan baik.

“Berbeda dengan COVID-19 yang baru muncul beberapa tahun lalu, HMPV adalah virus lama yang sudah ada sejak 2001 dan telah beredar ke seluruh dunia sejak 2001. Selama ini juga tidak terjadi apa-apa juga,” ujar Menkes.

Mengenai pemberitaan tentang meningkatnya kasus HMPV di Tiongkok, Menkes menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Hal ini juga telah dikonfirmasi oleh pemerintah Tiongkok dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Menurutnya, peningkatan kasus flu biasa di negara empat musim seperti Tiongkok sering terjadi saat musim dingin.

“Saya sudah lihat datanya, yang naik di China itu virusnya bukan HMPV tapi melainkan tipe H1N1 atau virus flu biasa. HMPV itu ranking nomor tiga di China dari sisi prevalensi, jadi itu tidak benar),” kata Menkes.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/340/3174047//budi-mOgX_large.jpg
Siswi SMK Bandung Barat Meninggal, Menkes: Kematiannya Setelah 3-4 Hari Konsumsi MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173725//menkes_budi_saat_rapat_kerja_bersama_komisi_ix_dpr_ri-YLh2_large.jpg
Menkes Ungkap Virus dalam Program MBG yang Sebabkan Siswa Keracunan, Ini Rinciannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/482/3171898//menkes-K81M_large.jpg
Viral! Anjuran Menkes Budi Gunadi Sadikin Sarapan 2 Telur Rebus Setiap Hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/482/3168498//menkes-rmaR_large.jpg
Ingatkan Deteksi Dini Kanker, Menkes: Kalau Diidentifikasi Awal, Peluang Hidup Lebih Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3166142//menkes-sBTd_large.jpg
Menkes: Penyakit Campak Lebih Menular Dibandingkan Covid-19
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/481/3165943//menkes-Tnqo_large.jpg
Menkes: Banyak Masyarakat Daerah Menunggu Lama untuk Operasi Bypass Jantung
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement