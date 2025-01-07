Biaya Haji Turun, Ketua MUI Doakan Pelayanannya Lebih Baik

JAKARTA - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Cholil Nafis mendoakan pelayanan ibadah haji 2025 lebih baik dari tahun sebelumnya. Diketahui biaya haji 2025 turun menjadi Rp55,4 juta setelah Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama (Kemenag) telah menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

"Saya mendoakan pelayanannya lebih baik, dan nyaman. Mudah-mudahan jemaah mendapat haji mabrur dan semua berjalan dengan sukses," ujar Cholil kepada MNC Portal Indonesia, Selasa (7/1/2025).

Sebelumnya, Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta.

Hal ini diputuskan dalam rapat kerja (Raker) Komisi VIII DPR bersama Menteri Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan BPKH di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/1/2025).