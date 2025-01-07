Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pelaksanaan Haji 2025, Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kemenag dan BPH

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |11:01 WIB
Pelaksanaan Haji 2025, Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kemenag dan BPH
Rakor bersama Komisi VIII DPR di Gedung Nusantara II (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan memberi perhatian khusus pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Kepala Negara ingin pelaksanaannya berjalan dengan baik dan lancar.

Salah satu upaya yang dilakukan, Prabowo telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ikut turun tangan untuk mengawasi pelaksanaannya.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR Tahun 2025, Sufmi Dasco Ahmad dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).
 
"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama, dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam paparannya.

Selain itu, Dasco juga meminta untuk terus mewaspadai temuan-temuan panitia khusus (Pansus) pelaksanaan haji 2024 agar tidak terjadi di pelaksanaan haji 2025.

"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu, bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak yang berangkat itu, kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
KPK Haji 2025 Biaya Haji Prabowo DPR
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176125//kpk-BXRy_large.jpg
KPK Periksa Eks Dirjen Kemnaker Dalami Penerbitan Sertifikat K3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3176058//dpr-vqYQ_large.jpg
Bantah Dana Reses Naik Jadi Rp756 Juta, Dasco: Ada Salah Transfer dari Kesetjenan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175969//hukum-EaQK_large.jpg
Anggota DPRD Jatim Hasanuddin Tersangka Korupsi Dana Hibah Ajukan Praperadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175947//kepala_bapanas-szBp_large.jpg
Prabowo Copot Kepala Bapanas, Mentan Amran Gantikan Arief Prasetyo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175803//berkas_perkara_suap_proyek_jalur_kereta_api_lengkap-8h7g_large.jpg
Berkas Perkara Suap Proyek Jalur Kereta Api Lengkap, Risna Sutriyanto Segera Diadili
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175545//akhmad_wiyagus-hbOX_large.jpg
Segini Kekayaan Akhmad Wiyagus, Wamendagri yang Baru Dilantik Presiden Prabowo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement