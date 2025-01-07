Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Petugas Damkar Depok Sandi yang Dikenal Kritis Tak Diperpanjang Kontrak

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |11:06 WIB
5 Fakta Petugas Damkar Depok Sandi yang Dikenal Kritis Tak Diperpanjang Kontrak
Sandi Butar-Butar (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

DEPOK - Juru padam yang dikenal kritis terhadap persoalan yang ada di satuannya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Depok, Sandi Butar Butar kontrak kerjanya tak diperpanjang. Surat keterangan pemutusan kerjanya pun viral di media sosial pada Senin 6 Januari 2024 dan menuai sorotan.

Berikut fakta seputar Sandi tak diperpanjang kontrak kerjanya:

1. Sandi Tak Tahu Alasan Diberhentikan Setelah 10 Tahun Mengabdi

Ia menyebut tidak mengetahui pasti alasan dari pemberhentiannya dari satuan juru padam Damkar Depok. "Tandatangannya Bu Tessy Haryati (Plt Kepala Bidang Pengendalian Operasional Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Depok, red) saya gak tahu ya alasannya apa. Hampir 10 tahun pengabdian saya di Damkar mungkin saya bikin pengakuan sekarang untuk warga Kota Depok," ujar Sandi dalam sebuah video yang dikutip, Selasa (7/1/2025).

2. Sandi Dicegat Teman-Temannya Agar Tak Diberhentikan

Sandi mengaku usai menerima surat pemecatannya sempat ditahan oleh rekan juru padam lainnya. Teman-temannya tampak tak rela dirinya diberhentikan dan meninggalkan satuan. 

"Teman- teman saya cegat saya di tangga, saya pingin pamit, ini saya dikeluarin putus kontrak," ujarnya.

3. Sandi Minta Tolong ke Prabowo

Sandi pun membuat sebuah video yang dilihat Okezone dengan meminta pertolongan dari Presiden RI, Prabowo Subianto. "Saya sudah menyiapkan banner, Pak Prabowo tolong saya pak, saya jujur se-jujurnya. Tangkap saya dan orang yang menyuap saya!" ucap Sandi sambil membawa banner putih berisikan pesan.

 

Halaman:
1 2
      
