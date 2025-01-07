KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR RI.

Hal itu dilakukan saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut, yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR R8 2019-2022, Hiphi Hidupati dan Purwadi selaku karyawah swasta pada Senin 6 Januari 2025.

"Penyidik hanya melalukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang, dan jasa pada rumah dinas anggota DPR," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025).