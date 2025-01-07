Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |11:19 WIB
KPK Sita Dokumen Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR
Juru bicara KPK Tessa Mahardhika (foto: Okezone)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen, yang diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa rumah dinas anggota DPR RI. 

Hal itu dilakukan saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa dua orang saksi terkait kasus tersebut, yakni Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR R8 2019-2022, Hiphi Hidupati dan Purwadi selaku karyawah swasta pada Senin 6 Januari 2025.

"Penyidik hanya melalukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga terkait dengan pengadaan barang, dan jasa pada rumah dinas anggota DPR," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulisnya, Selasa (7/1/2025). 

Topik Artikel :
DPR Rumdin DPR Rumah Dinas DPR KPK
Telusuri berita news lainnya
