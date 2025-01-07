Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menhan Jepang Temui Prabowo di Istana Kepresidenan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |15:29 WIB
Menhan Jepang Temui Prabowo di Istana Kepresidenan
menhan Jepang temui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan (Foto : Okezone)
JAKARTA - Menteri Pertahanan Jepang Nakatani Gen menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Selasa (7/1/2025).

Pantauan di lokasi, Nakatani tiba sekira pukul 13.26 WIB. Nakatani nampak mengenakan setelan jas berwarna hitam.

Pertemuan Nakatani dengan Presiden Prabowo di Istana berlangsung secara tertutup. Setelah pertemuan tersebut, Nakatani pun keluar Istana sekitar pukul 14.48 WIB.

Sebelum memasuki mobil, Nakatani sempat menyapa dan melambaikan tangan kepada para wartawan.

Belum diketahui hal apa yang dibahas Menhan Jepang dengan Presiden Prabowo tersebut.

Sebelumnya, Nakatani juga telah menemui Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Kementerian Pertahanan.

(Angkasa Yudhistira)

      
menhan Jepang Prabowo Subianto
