Digeledah KPK, Rumah Hasto PDIP di Bekasi Dijaga Ketat

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur. Terkait operasi penindakan ini, terlihat aparat kepolisian ikut membantu melakukan penjagaan di lokasi itu.

Pantauan Okezone di lokasi, nampak setidaknya ada belasan polisi ditambah Satgas PDIP yang berjaga di depan rumah Hasto. Hingga pukul 15.20 WIB penyidik masih melakukan penggeledahan di rumah Hasto.

Di sekitar rumah Hasto juga nampak terparkir, tujuh mobil yang diduga digunakan tim penyidik KPK. Berdasarkan informasi yang yang didapat bahwa tim penyelidik melakukan penggeledahan sekitar pukul 14.45 WIB.

Sebelumnya, kabar penggeledahan rumah Hasto dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Betul ada kegiatan geledah oleh Satgas Penyidikan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (7/1/2025).

(Puteranegara Batubara)