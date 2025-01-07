Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Digeledah KPK, Rumah Hasto PDIP di Bekasi Dijaga Ketat

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |15:38 WIB
Digeledah KPK, Rumah Hasto PDIP di Bekasi Dijaga Ketat
Penampakan Rumah Sekjen PDIP Hasto Digeledah KPK. Foto: Okezone/Danandaya.
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur. Terkait operasi penindakan ini, terlihat aparat kepolisian ikut membantu melakukan penjagaan di lokasi itu. 

Pantauan Okezone di lokasi, nampak setidaknya ada belasan polisi ditambah Satgas PDIP yang berjaga di depan rumah Hasto. Hingga pukul 15.20 WIB penyidik masih melakukan penggeledahan di rumah Hasto.

Di sekitar rumah Hasto juga nampak terparkir, tujuh mobil yang diduga digunakan tim penyidik KPK. Berdasarkan informasi yang yang didapat bahwa tim penyelidik melakukan penggeledahan sekitar pukul 14.45 WIB.

Sebelumnya, kabar penggeledahan rumah Hasto dibenarkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto.

"Betul ada kegiatan geledah oleh Satgas Penyidikan," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto saat dikonfirmasi Okezone, Selasa (7/1/2025).

(Puteranegara Batubara)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement