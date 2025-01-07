Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Nuning Tinjau Makan Siang Bergizi di SMPN 61: Anak-anak Menikmati

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |16:00 WIB
Nuning Tinjau Makan Siang Bergizi di SMPN 61: Anak-anak Menikmati
Nuning
A
A
A

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meninjau makan bergizi gratis di SMPN 61 Jakarta pada hari ini Selasa (7/1/2024).

Nuning mengatakan bahwa anak-anak di sekolah tersebut sangat menikmati makan bergizi yang disajikan.

"Saya lihat anak-anak juga menikmati katanya enak lahap. Semoga bisa menjadikan anak-anak ini semakin dengan makan bergizi semakin pintar semakin sehat dan semakin bermutu untuk kedepannya nanti," kata Nuning kepada wartawan, Selasa (7/1/2025).

Para siswa, katanya, menikmati dan makan sangat lahap menu makan bergizi yang disajikan.

"Anak-anak makan cukup lahap dan kelihatan suka terhadap lauk yang di makannya," jelasnya.

Nuning pun berharap makan bergizi gratis dapat membawa kebaikan bagi anak-anak. Dirinya juga mengapresiasi langkah Presiden Prabowo dalam menginisiasi makan bergizi gratis.

"Semoga itu semua menjadikan kebaikan bagi anak-anak kita semua sehingga menjadi anak yang berkualitas bermasa depan bagus karena juga makannya bergizi. Kita menaruh hormat kepada bapak presiden Prabowo atas segala ide-ide cemerlangnya ini," ungkapnya.

(Khafid Mardiyansyah)

      
