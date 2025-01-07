Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Juga Geledah Mobil di Rumah Sekjen PDIP Hasto

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |16:24 WIB
Mobil di Rumah Hasto Juga Digeledah KPK. Foto: Okezone/Danandaya.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, pada Selasa (7/1/2025). Tak hanya itu, mobil yang ada di garasi kediaman Hasto pun ikut digeledah penyidik. 

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, nampak sekitar pukul 15.55 WIB, tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto. Tiga orang berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah.

Nampak mereka memeriksa kendaraan Toyota Vellfire bernomor polisi B 1990 KZM, untuk sekadar mencari dokumen. Pemeriksaan mobil yang dilakukan tim penyidik juga disaksikan oleh satgas dari PDIP yang berjaga di rumah Hasto.

Penggeledahan yang dilaksanakan tim penyidik juga didampingi oleh belasan anggota kepolisian. Adapun berdasarkan informasi yang diperoleh, tim penyidik mulai melakukan penggeledahan di rumah Hasto sekitar pukul 14.30 WIB.

Nampak di depan rumah Hasto, juga terparkir delapan mobil Toyota Kijang Innova yang diduga ditumpangi oleh tim penyidik dan kepolisian.

 

