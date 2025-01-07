Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Panja Haji Temui Prabowo di Istana, Lapor Biaya Haji 2025 Turun

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |16:35 WIB
Panja Haji Temui Prabowo di Istana, Lapor Biaya Haji 2025 Turun
Panja Haji Temui Prabowo Istana Lapor Biaya Haji Turun. Foto: Okezone/Raka Dwi.
A
A
A

JAKARTA - Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI melaporkan pembahasan tentang pembiayaan perjalanan haji tahun 2025 kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, sore hari ini, Selasa (7/1/2025).

"Kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan panja tentang pembiayaan perjalanan Haji untuk 2025. Tentu perjalanan panja yang sudah menetapkan ini kita bisa melakukan koreksi terhadap pembiayaan yang selama ini," kata Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. 

Marwan mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan biaya Haji. "Kemudian berbagai pengenaan pajak di Saudi mestinya ongkos Haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan Haji ada yang perlu dikoreksi, koreksinya turun dari 93,4 di tahun lalu sekarang menjadi 89,4 ya sekitar 4 jutaan turun," jelasnya.

Marwan menyebut bahwa biaya yang dikeluarkan jemaah Haji reguler tahun ini menjadi Rp55,43 juta, turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp56,04 juta rupiah.

"Tentu ini kita punya moral menurunkan koreksi ini karena memang Bapak Presiden sudah statement bahwa ongkos Haji harus tergantung, layanan membaik. Ketika kita sodorkan ke pemerintah, pemerintahnya kementerian agamanya ya menyadari bahwa ada koreksi. Tapi kalo tidak ada pernyataan dari Presiden jangan-jangan ya tidak seperti itu," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/337/3109655/ilustrasi_pelaksanaan_ibadah_haji-UuEJ_large.jpeg
Kemenag : 5.361 Jemaah Isi Kuota Haji Khusus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/337/3102268/haji-5oCm_large.jpg
Menag: Penurunan Biaya Haji Sesuai Harapan Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/337/3101988/haji-6yui_large.jpg
Biaya Haji 2025 Turun, BPKH Gelontorkan Nilai Manfaat hingga Rp6,83 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/06/337/3101918/haji-9TVu_large.jpg
Tok! DPR-Pemerintah Setujui Biaya Haji 2025 Rp89,4 Juta, Jamaah Bayar Rp55,4 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/337/3082226/haji-lm32_large.jpg
Wamenag: Hajj Run Simbol Solidaritas dan Kebersamaan Dukung Pelaksanaan Ibadah Haji
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/31/337/3080816/haji-ZFgU_large.jpg
Beasiswa Haji Indonesia, BPKH: Tidak Ada Satu Rupiah pun Diambil dari Dana Haji!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement