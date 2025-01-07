Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jampidum dan Jamdatun Kejagung Sambangi Istana, Ada Apa?

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |17:18 WIB
Jampidum dan Jamdatun Kejagung Sambangi Istana, Ada Apa?
Jamdatun dan Jampidun Kejagung Sambangi istana
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada sore hari ini Selasa (7/1/2025).

Pantauan di lokasi, Nana dan Narendra tiba sekitar pukul 16.46 WIB. Keduanya nampak mengenakan kemeja putih panjang dan celana hitam.

Saat turun dari mobil, keduanya langsung bergegas masuk ke dalam istana. Keduanya tidak merinci bakal pembahasan apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.

Topik Artikel :
istana Jampidun jamdatun Kejagung
