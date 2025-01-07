Jampidum dan Jamdatun Kejagung Sambangi Istana, Ada Apa?

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada sore hari ini Selasa (7/1/2025).

Pantauan di lokasi, Nana dan Narendra tiba sekitar pukul 16.46 WIB. Keduanya nampak mengenakan kemeja putih panjang dan celana hitam.

Saat turun dari mobil, keduanya langsung bergegas masuk ke dalam istana. Keduanya tidak merinci bakal pembahasan apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.