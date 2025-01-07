Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Zudan Arif Resmi Dilantik Sebagai Kepala BKN

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |17:21 WIB
Zudan Arif Resmi Dilantik Sebagai Kepala BKN
Zudan Arif resmi dilantik sebagai Kepala BKN (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini resmi melantik Zudan Arif Fakrulloh sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), di Jakarta, Selasa 7 Januari 2025. Rini menyebut sejumlah pekerjaan rumah atau PR besar menanti Zudan dengan tanggung jawabnya yang baru, khususnya untuk memperbaiki serta transformasi manajemen aparatur sipil negara (ASN).

"UU ASN telah mengamanatkan arah transformasi manajemen ASN ke depan. Saya mengharapkan agar sinergi, kolaborasi dan kerja bersama yang selama ini telah terbangun dengan sangat baik, agar terus ditingkatkan," kata Rini dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Menurutnya, outcome tidak bisa tercapai tanpa kolaborasi yang kuat. Kolaborasi itu, katanya, melibatkan BKN, LAN, dan ANRI. Tugas pertama yang dijelaskan Rini kepada Zudan adalah memperkuat sistem merit. BKN, kata Rini, harus bisa pastikan rekrutmen, penempatan, dan promosi ASN dilakukan secara transparan dan akuntabel. Tugas lainnya yakni pembinaan manajemen ASN.

"Laksanakan pengawasan, pembinaan, dan penyempurnaan sistem manajemen ASN," ujarnya.

Terkait penilaian kompetensi ASN, Rini berharap Zudan dan jajaran BKN bisa memastikan pelaksanaan asesmen bagi ASN dapat menilai dan mengembangkan kompetensinya secara profesional serta objektif.

Selain itu, kata Rini, BKN diharapkan menciptakan budaya pelayanan publik yang prima. BKN diharapkan mampu meningkatkan pelayanannya kepada ASN dengan penerapan teknologi. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/26/337/3040211/pratikno-C79u_large.jpg
Menteri PANRB Temui Pratikno di Kantornya, Ini yang Dibahas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/337/3028595/menpan-rb-ungkap-tiga-skema-pemindahan-asn-ke-ikn-YACrrU9pD1.jpg
Menpan-RB Ungkap Tiga Skema Pemindahan ASN ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/24/340/2974793/menpan-rb-ungkapkan-skenario-pemindahan-asn-ke-ikn-A1O5ldV7Ke.jpg
Menpan-RB Ungkapkan Skenario Pemindahan ASN ke IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/24/337/2617808/menteri-panrb-ad-interim-mahfud-md-ungkap-langkah-strategis-selesaikan-pegawai-honorer-JRaWpbILbL.jpg
Menpan RB Ad Interim Mahfud MD Ungkap Langkah Strategis Selesaikan Pegawai Honorer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/09/337/2422736/tjahjo-wajibjan-pembacaan-teks-pancasila-seminggu-2-kali-di-kemenpan-rb-EevOE2z0Kd.jpg
Menteri Tjahjo Wajibkan Pembacaan Teks Pancasila Seminggu 2 Kali di KemenPAN-RB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/07/337/2421193/tjahjo-kumolo-bilang-belum-dapat-info-soal-nama-wamenpan-rb-3irM2LKx4M.jpeg
Tjahjo Kumolo Bilang Belum Dapat Info soal Nama Wamenpan-RB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement