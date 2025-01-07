Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan Jatuh pada 1 Maret dan Lebaran 30 Maret 2025 

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |17:36 WIB
Muhammadiyah Tetapkan Awal Puasa Ramadhan Jatuh pada 1 Maret dan Lebaran 30 Maret 2025 
Ramadhan (Foto: Freepik)
JAKARTA - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Zulhijah 1446 H/2025 M. Di mana, awal puasa 1 Ramadhan 1446 H akan jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. Sementara, lebaran Idul Fitri 1 Syawal 1446 H akan jatuh pada Minggu, 30 Maret 2025.

Penetapan tersebut tertuang dalam Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. KHGT ini dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan umat Islam agar memiliki kalender hijriah yang bersifat universal dan menghindari perbedaan dalam memulai bulan baru.

“Salah satu syarat mendasar dalam penerapan KHGT adalah terjadinya ijtimak, yaitu peristiwa astronomis di mana bulan berada di antara matahari dan bumi dalam posisi garis bujur yang sama. Peristiwa ini menandai akhir bulan kamariah yang sedang berlangsung dan awal bulan kamariah berikutnya,” tulis Muhammadiyah lewat laman resminya, dikutip Selasa (7/1/2025).

Muhammadiyah menjelaskan bahwa KHGT juga mengandalkan hisab imkan rukyat. Dengan menetapkan ambang batas imkan rukyat 5 derajat untuk ketinggian bulan dan 8 derajat untuk sudut elongasi, KHGT memastikan bahwa awal bulan baru tidak dimulai sebelum memenuhi kriteria tersebut.

“Penerapan KHGT bukan hanya soal teknis astronomi, tetapi juga bagian dari upaya menyatukan umat Islam dalam menjalani kalender hijriah yang seragam. Prinsip global-unifikatif yang diusungnya menjadi langkah penting untuk membangun kesatuan umat dalam skala internasional, sekaligus menghormati tradisi dan inovasi dalam penentuan awal bulan kamariah,” ujarnya.

 

