HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Istana, Jampidsus Bergegas Temui Presiden Prabowo

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |18:14 WIB
Tiba di Istana, Jampidsus Bergegas Temui Presiden Prabowo
Jampidsus Febrie Adriansyah menyambangi Istana Kepresidenan (Foto: Raka Dwi Novianto/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) pada Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrie Adriansyah menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta pada sore hari ini, Selasa (7/1/2025). Febrie yang bakal bertemu Presiden Prabowo Subianto tiba sekitar pukul 17.24 WIB. 

Febrie terlihat mengenakan kemeja panjang putih dengan celana hitam. Saat ditanyai maksud dan tujuan kedatangannya, Febrie tidak menjawab dan langsung bergegas masuk ke dalam istana.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) Asep Nana Mulyana dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) R. Narendra Jatna menyambangi Istana Kepresidenan, Jakarta pada sore hari ini. 

Pantauan di lokasi, Nana dan Narendra tiba sekitar pukul 16.46 WIB. Keduanya nampak mengenakan kemeja putih panjang dan celana hitam.

Saat turun dari mobil, keduanya langsung bergegas masuk ke dalam istana. Keduanya tidak merinci bakal pembahasan apa yang akan dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto.
 

(Arief Setyadi )

      
