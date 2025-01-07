PDIP Tuding Penggeledahan Rumah Hasto Pengalihan Isu, KPK Beri Sindirian Menohok!

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal pernyataan PDI Perjuangan yang menyebutkan penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto pengalihan isu.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto menyatakan enggan ambil pusing dengan rumor yang beredar di masyarakat.

"Pihak-pihak yang merasa bahwa kegiatan ini adalah pengalihan isu untuk isu-isu lain yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media itu mari kita biarkan itu berada di ruang publik," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).

Tessa menegaskan, Komisi Antirasuah melalui penyidiknya bekerja secara profesional dengan mengikuti prosedur yang berlaku.

"KPK dalam hal ini penyidik akan tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural, dan proporsional," pungkasnya.

Sebelumnya, PDIP buka suara terkait penggeledahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kediaman Hasto Kristiyanto di Jalan Asri 7, Taman Villa Kartini, Bekasi Timur, Jawa Barat, Selasa (7/1/2025). PDIP menganggap penggeledahan itu adalah upaya pengalihan isu.

"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi, bagi kami, adalah upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di dunia tahun 2024," kata Jubir PDIP Guntur Romli dalam keterangannya, Selasa (7/1/).