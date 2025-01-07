Geledah Rumah Hasto, KPK Angkut Satu Koper Diduga Bukti Suap

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper diduga bukti suap dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025). Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim penyidik KPK keluar dari rumah Hasto sekitar pukul 18.18 WIB. Nampak tim penyidik membawa satu koper berwarna hitam.

Koper itu lantas ditaruh oleh tim penyidik pada bagian belakang mobil kijang Innova bernomor polisi B 2137 UIC. Selanjutnya, tim penyidik pergi meninggalkan lokasi kompleks rumah Hasto.

Sebelumnya, tak hanya rumah Hasto yang dilakukan penggeledahan, mobil yang terparkir di halaman rumahnya juga turut ikut digeledah KPK. Nampak sekitar pukul 15.55 WIB, tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto.

Tiga orang penyidik berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah. Nampak mereka memeriksa kendaraan Toyota Vellfire bernomor polisi B 1990 KZM milik Hasto untuk sekadar mencari dokumen. Pemeriksaan mobil yang dilakukan tim penyidik juga disaksikan oleh satgas dari PDIP yang berjaga di rumah Hasto.