Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Geledah Rumah Hasto, KPK Angkut Satu Koper Diduga Bukti Suap

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |18:51 WIB
Geledah Rumah Hasto, KPK Angkut Satu Koper Diduga Bukti Suap
KPK angkut satu koper dari rumah Hasto Kristiyanto (Foto: Danandaya Arya Putra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa satu koper diduga bukti suap dari hasil penggeledahan di Rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025). Penggeledahan di rumah Hasto berlangsung sejak pukul 14.30 WIB.

Bedasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim penyidik KPK keluar dari rumah Hasto sekitar pukul 18.18 WIB. Nampak tim penyidik membawa satu koper berwarna hitam.

Koper itu lantas ditaruh oleh tim penyidik pada bagian belakang mobil kijang Innova bernomor polisi B 2137 UIC. Selanjutnya, tim penyidik pergi meninggalkan lokasi kompleks rumah Hasto.

Sebelumnya, tak hanya rumah Hasto yang dilakukan penggeledahan, mobil yang terparkir di halaman rumahnya juga turut ikut digeledah KPK. Nampak sekitar pukul 15.55 WIB, tim penyidik yang menggunakan rompi KPK keluar dari rumah Hasto.

Tiga orang penyidik berjalan menuju mobil milik Hasto yang dari tadi terparkir di dalam garasi rumah. Nampak mereka memeriksa kendaraan Toyota Vellfire bernomor polisi B 1990 KZM milik Hasto untuk sekadar mencari dokumen. Pemeriksaan mobil yang dilakukan tim penyidik juga disaksikan oleh satgas dari PDIP yang berjaga di rumah Hasto.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159676/andi-GV8P_large.jpg
PN Jakpus Belum Terima Salinan Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159674/kpk-YRzO_large.jpg
Hasto Dapat Amnesti, KPK: Tidak Jadi Hiatus Pemberantasan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159672/hasto-2Row_large.jpg
Istana soal Keppres Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto: Tunggu Saja!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159668/hasto-QGL5_large.jpg
Senyum dan Lambaian Hasto Kristiyanto Saat Kembali ke Rutan KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159642/kpk-XHu9_large.jpg
KPK Bakal Keluarkan Hasto dari Rutan Usai Terima Surat Amnesti 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159639/budi-W2ur_large.jpg
KPK: Hasto Keluar dari Rutan Kenakan Rompi Oranye untuk Berobat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement