Panglima TNI Pimpin Sertijab 9 Jenderal Berposisi Strategis, Diantaranya Anak Mantan Wapres Try Sutrisno

Panglima TNI Pimpin Sertijab 9 Jenderal Berposisi Strategis, Diantaranya Anak Mantan Wapres Try Sutrisno

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sejumlah perwira tinggi di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (7/1/2025). Sebelumnya, Panglima TNI kembali mutasi.

Panglima TNI menegaskan pentingnya untuk tetap melakukan peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi berbagai tantangan dan dinamika yang terus berkembang serta harus mampu beradaptasi dengan cepat terhadap situasi yang ada.

“TNI membutuhkan interoperability atau kemampuan untuk bekerjasama secara efektif dengan berbagai pihak sebagai kunci utama dalam pelaksanaan tugas,” ujar jenderal Kopassus bintang 4 tersebut.

Agus berharap agar para perwira tinggi tersebut dapat memperkuat kepemimpinan dalam membina satuan kerjanya masing-masing.

“Saya berharap kepada para perwira tinggi sekalian untuk dapat menguatkan kepimpinan dalam membina satkernya masing-masing. Tunjukkan keteladanan dan kapasitas untuk meningkatkan kinerjamu, menuju TNI yang Prima,” pungkas Panglima TNI.

Adapun pejabat yang diserahterimakan dalam kesempatan tersebut antara lain, Pangkogabwilhan I dari Laksdya TNI Rachmad Jayadi kepada Letjen Kunto Arief Wibowo, Dankodiklat TNI dari Letjen TNI Mohammad Fadjar kepada Mayjen TNI Bobby Rinal Makmun.

Selanjutnya, Asintel Panglima TNI kini dijabat Mayjen TNI Krido Pramono menggantikan Mayjen TNI Rudy Rachmat Nugraha, sementara jabatan Aslog Panglima TNI resmi beralih dari Mayjen TNI Jamallulael ke Mayjen TNI Candra Wijaya.