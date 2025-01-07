Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

KPK Pastikan Penggeledahan Rumah Hasto Tak Terkait dengan Permintaan Jadwal Ulang Pemeriksaan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |19:08 WIB
KPK Pastikan Penggeledahan Rumah Hasto Tak Terkait dengan Permintaan Jadwal Ulang Pemeriksaan
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto. Foto: Okezone/Khabibi.
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kediaman Sekjen PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto pada Selasa (7/1/2025). Adapun rumah Hasto yang digeledah berlokasi di Perumahan Villa Taman Kartini, Jalan Graha Asri VI Blok G3 Nomor 18, Margahayu, Bekasi Timur. 

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memastikan, penggeledahan ini terkait dengan Hasto yang meminta penjadwalan ulang pemeriksaan sebagai tersangka. 

"Apakah ada kaitan atau tidak, saya pikir tidak ada," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK. 

Sebab kata Tessa, Hasto mengonfirmasi dirinya tidak hadir dalam pemanggilan yang dilayangkan pada Senin, 6 Januari 2025 itu. Dengan adanya konfirmasi, secara automatis akan dilakukan reschedule pemeriksaan. 

"Jadi, sekali lagi kegiatan penggeledahan tidak ada kaitan dengan ketidakhadiran saudara HK kemarin," ujarnya. 

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto meminta penjadwalan ulang terkait pemanggilan oleh KPK. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Reformasi Hukum, Ronny Talapessy. 

Awalnya, Rony menyatakan Hasto akan menghadiri rangkaian HUT PDI-Perjuangan yang telah terjadwal sebelumnya. 

"Sekjen Hasto Kristiyanto belum dapat memenuhi panggilan pada hari ini dikarenakan telah memiliki agenda yang telah terjadwal sebelumnya," kata Rony melalui keterangan tertulisnya, Senin (6/1/2025). 

 

