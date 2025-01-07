Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Barang yang Diamankan KPK dari Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto: Flashdisk dan Buku

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |19:12 WIB
Barang yang Diamankan KPK dari Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto: Flashdisk dan Buku
Penggeledahan Rumah Hasto Kristiyanto
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah rampung melakukan penggeledahan di rumah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, jalan Asri 7 Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Selasa (7/1/2025) malam. Dari hasil penggeledahan, Kuasa Hukum Hasto, Johanes Tobing menyebut KPK mengamankan flashdisk dan sebuah buku.

Adapun buku yang diamankan KPK, merupakan milik ajudan Hasto, Kusnadi.

"Hari ini kami kami mencoba mendampingi sebagai kuasa dari Pak Hasto Kristiyanto sekjen PDI Perjuangan karena jam 15.00 WIB, tadi persis kami dapat telepon bahwa penyidik KPK akan melakukan penggeladahan ke rumah pak Sekjen," kata Johanes kepada wartawan usai penggeledahan.

"Engga ada, cuma dapat itu, apa dapat, satu flashdisk sama satu buku kecil tulisannya Mas Kusnadi," ucapnya.

Dia menyebut isi dari flashdisk yang dinamakan juga telah ia lihat secara langsung. Menurut tim penyidik, kata Johanes flashdisk itu diperlukan dalam rangka penyidikan.

