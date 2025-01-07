Tinjau MBG di 2 Sekolah Jakarta, Menko Polkam Apresiasi Kualitas dan Gizi Makanan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan bersama jajaran melakukan kunjungan ke SMPN 61 Slipi Jakarta Barat dan SMAN 11 Cakung untuk meninjau pelaksanaan program makan bergizi gratis yang diberikan kepada para siswa.

Program ini adalah program prioritas strategis Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas generasi muda Indonesia dalam menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang. BG sapaan akrabnya mengapresiasi kualitas makanan yang disajikan kepada para murid.

“Saya sangat terkesan dengan kualitas makanan bergizi yang disediakan. Anak-anak juga menyampaikan rasa makanannya enak,” kata Budi dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

BG pun memberikan penghargaan kepada para guru yang turut berperan penting dalam mendampingi siswa, baik di ruang kelas maupun dalam mendukung program ini.

“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat, mulai dari tim yang menyiapkan makan hingga para guru yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membantu siswa menyiapkan program ini. Peran guru sangat besar dalam memotivasi anak-anak untuk meningkatkan kualitas asupan gizi yang dikonsumsi,” jelasnya.

BG juga memuji para siswa atas antusiasme mereka dalam mengikuti program makan bergizi gratis. Dengan program tersebut, kata BG, diharapkan dapat meningkatkan prestasi para siswa.