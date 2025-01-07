Di Mana Hasto Saat Rumahnya Digeledah KPK, Ini Kata Pengacara

JAKARTA - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto berada di Jakarta, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumahnya di Jalan Asri 7 Villa Taman Kartini, Bekasi Timur, Kota Bekasi. Keberadaan Hasto itu, diungkapkan oleh Pengacaranya, Johanes Tobing.

"Kalau Pak Hasto masih di Jakarta masih melaksanakan tugas sebagai Sekjen Partai," kata Johanes kepada wartawan di rumah Hasto, (7/1/2025).

Adapun dari hasil penggeledahan tim penyidik KPK mengamankan satu Flashdisk dan buku milik ajudan Hasto, Kusnadi. Flashdisk yang disita KPK , kata dia diperlukan dalam rangka penyidikan kasus Harun Masiku.

"Engga ada, yang kita terima sebagai berita penyitaan barang ada dua itu, menurut mereka, itu ada, ada dugaan apa keterkaitan perkara terhadap Harun Masiku," sambungnya.

Namun berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim KPK yang selesai melakukan penggeledahan sekitar pukul 18.18 WIB, nampak membawa satu koper berwarna hitam saat keluar dari rumah Hasto.