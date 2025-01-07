Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Tak Puas dengan Penurunan Biaya Haji, Ingin Lebih Murah Lagi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Selasa, 07 Januari 2025 |19:49 WIB
Prabowo Tak Puas dengan Penurunan Biaya Haji, Ingin Lebih Murah Lagi
Panja Haji usai bertemu Prabowo
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengaku belum puas dengan penurunan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Prabowo berharap biaya tersebut masih bisa diturunkan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari ini Selasa (7/1/2025).

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden masih belum puas," kata Marwan dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Marwan menekankan bahwa biaya haji tahun 2025 tidak bisa lagi diturunkan. Namun, pihaknya akan mengkaji keinginan Prabowo tersebut.

"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, mungkin saja. Periode ini tidak, karena sudah diambil keputusan," jelasnya.

Nantinya, kata Marwan, Panja akan mengkaji kembali penurunan biaya haji untuk tahun berikutnya.

"Menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa arahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, Komisi VIII DPR bersama pemerintah diwakili Kementerian Agama (Kemenag) menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 sebesar Rp89,4 juta. Sedangkan, biaya perjalanan ibadah haji yang dibayar langsung jemaah rata-rata per jemaah sebesar Rp55,4 juta. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176501//prabowo-cRwM_large.jpg
KTT Perdamaian Gaza, Prabowo Disambut Hangat Presiden Mesir El-Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/470/3176500//aguan-wghK_large.jpg
Prabowo Hapus Proyek PIK 2 Milik Aguan dari Daftar PSN 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176415//prabowo-gLWU_large.jpg
KTT Perdamaian Gaza Dipimpin Donald Trump, Prabowo Hadir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/18/3176397//prabowo-UVd9_large.jpg
Tiba di Mesir, Prabowo Hadiri KTT Sharm El-Sheikh untuk Perdamaian Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/337/3176356//prabowo-ZhT8_large.jpg
Presiden Prabowo Minta TNI Siapkan Diri Kirim Pasukan ke Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/320/3176346//prabowo_gelar_ratas-Hr6i_large.jpg
Prabowo Evaluasi Aturan Devisa Hasil Ekspor Gegara Hasilnya Belum Optimal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement